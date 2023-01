Vrachtwagen botst tegen paal aan overweg en trekt kabel af, geen treinverkeer

Geraardsbergen MIJN STAD. Belleman Pieter Pools over zijn Geraards­ber­gen: “Boven op de Muur kom ik tot rust”

In 2012 ging Geraardsbergen op zoek naar een belleman. Zes kandidaten dienden zich aan. Eén van hen was Pieter Pools. Met luide stem en heel veel overtuiging trok hij het laken naar zich toe. Sindsdien is Pieter ambassadeur van Geraardsbergen op evenementen in binnen- en buitenland. “Belleman ben je voor het leven. Ik ben dan ook trots dat ik mijn stad overal kan promoten", zegt Pieter.

29 januari