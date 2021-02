Vos 8 jaar opgesloten in garage: dier herstelt nu in opvangcentrum in Geraardsbergen

Galmaarden Op huizen­jacht in... Galmaarden: “Hier koop je rust, stilte en een prachtig uitzicht aan een zacht prijsje”

30 januari Op zoek naar een nieuwe stek, of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale immomakelaar. Deze week houden we halt in Galmaarden, diep in het Pajottenland omringd door prachtige natuur en vooral gekend om z'n stiltegebied, De Bosberg en de Congoberg. Wandel je door het centrum? Dan is de kans groot dat je onze bekende figuur Urbanus - vaste inwoner van Tollembeek - tegen het lijf loopt! Deze landelijke gemeente is een van de rustigste om in te wonen, en net daarom zeer gegeerd. Woningen komen hier regelmatig te koop te staan, maar je moet snel zijn om je bod uit te brengen!