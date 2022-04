Vooruit wil inwoners zelf laten beslissen over komst legerkazerne: “Stadsbestuur kan bijvoorbeeld via volksraadpleging nagaan of inwoners akkoord zijn”

Het stadsbestuur diende zoals bekend haar kandidatuur in bij Defensie als gaststad voor het Oost-Vlaamse Kwartier van de Toekomst. Dat lokte al heel wat reacties uit bij landbouwers en bewoners , die zich zorgen maken over de mogelijke impact van een legerkazerne. Vooruit Geraardsbergen noemt het onbegrijpelijk dat de buurt - en zelfs ruimer de inwoners van Geraardsbergen - nooit betrokken geweest zijn bij de opbouw van het dossier.

De partij stelt dat de mogelijke komst van een legerkazerne op sommige vlakken zeker een meerwaarde kan betekenen voor de stad, maar dat de mogelijke (over)lasten zeker ook voldoende in kaart gebracht moeten worden en in overweging genomen moeten worden. Volgens Vooruit moet een grootschalig project met dergelijke impact op de stad voldoende gedragen worden door de inwoners. “De wetgever heeft stadsbesturen dan ook enkele instrumenten gegeven om na ta gaan of er een groot genoeg draagvlak is bij de inwoners” aldus fractieleider Emma Van der Maelen (Vooruit). “Zo kan een stadsbestuur via een volksraadpleging nagaan of de inwoners akkoord zijn met de plannen van een stadsbestuur.”