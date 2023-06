Vooruit niet te spreken over uitbesteden parkeerboetes: "Pure geldklopperij"

Oppositiepartij Vooruit is niet te spreken over het uitbesteden van de parkeerboetes aan een externe firma in Geraardsbergen. “De opbrengst gaat vooral naar het bedrijf zelf gaan", zegt gemeenteraadslid Bram De Geeter maar dat wordt door burgemeester Guido De Padt (Open Vld) tegengesproken.