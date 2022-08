Voordracht over gember en kurkuma

Vlaamse Ardennen 8 tips voor een verkoelen­de wandeling in de Vlaamse Ardennen: van ravotten in het Kluisbos tot kuieren tussen loslopende runderen of gewoon genieten van de pracht van het Brakelbos

Nu de hittegolf officieel van start is gegaan, zoeken we allemaal op alle mogelijke manieren verkoeling. Dat kan bijvoorbeeld door een wandeling, en dan liefst nog in een bos waar veel schaduw te vinden is. In de Vlaamse Ardennen zijn er mooie pareltjes die je wandelend kan ontdekken. Wij zetten alvast acht tips op een rijtje waar je in het zuiden van Oost-Vlaanderen je hart kan ophalen. We leiden je onder meer tussen loslopende runderen in Ename, naar het kindvriendelijke Kluisbos, het sfeervolle Park van Breivelde, de Maarkedalse Z+-route met opmerkelijk zitbanken en trekken zelfs op oorlogspad in Gavere. Ontdek het hier en laat je inspireren.

10 augustus