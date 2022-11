Vlaams minister Matthias Diependaele belooft versnelde renovatie Abtenhuis

Geraardsbergen/Lierde Politie Geraardsbergen/Lierde leert vijfdeklas­sers dat ze mogen ‘gezien’ worden

Bij donkere dagen en regenachtig weer is opvallen in het verkeer geen overbodige luxe, met onder andere degelijke fietsverlichting. Toch trekken nog heel wat voetgangers en fietsers zonder zichtbare kledij of verlichting de baan op. “Vooral jongeren schatten hun eigen zichtbaarheid dikwijls verkeerd in. Zo brengen ze zichzelf en anderen in gevaar", zegt inspecteur Bart van de verkeersdienst bij politie Geraardsbergen/Lierde.

