Vijf marktbezoekers winnen volle boodschappentrolley

Geraardsbergen Vrijwillig burgerini­ti­a­tief voor gezonde landbouw van producent naar consument in priorij van Hunnegem

In de voormalige priorij Hunnegem gaat op zaterdag 14 mei een project rond lokale keten van start. Een handvol enthousiaste burgers zet met het initiatief in op een gezonde landbouw voor producent en consument in en rond Geraardsbergen.

29 april