Vijf B&B's vieren drie jaar wandel-en fietstrektochten door de Vlaamse Ardennen: "Onverhoopt succes"

Georgine (92) voert een drievoudig vierge­slacht aan

Georgines dochter Dominique Clara (62), die in Ronse woont, is de moeder van de tweeling Evy en Sophie (34) De Brakeleer. Sophie uit Zwalm is de mama van Fien (2) en Lize (2 maand) Dierickx, want al goed is voor een dubbel viergeslacht. Sinds op 12 januari Rho Michels, het dochtertje van Evy uit Saint-Seuveur ter wereld kwam, is het viergeslacht drievoudig.