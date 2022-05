Verkeersmaatregelen De Muur op zaterdag 28 mei

Wielrennen David Desmecht wordt vierde in Maleizen: “Aantal ereplaat­sen is niet meer te tellen”

Er zijn nog zekerheden in het peloton. Eén daarvan is de aanwezigheid van David Desmecht in de top tien van de uitslagen. De Geraardsbergenaar kwam in Maleizen als vierde over de streep van een kopgroep van … vier. Het is kenmerkend voor Desmecht. Volgend weekend zet hij in Laarne aan in de GP Etienne De Wilde.

22 mei