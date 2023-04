Veiliger de (elektrische) fiets op met kwb-Nederboelare

DE OUDSTE BELGEN: Françoise (104) sloeg tijdens WO II op de vlucht: “Toen we terugkeer­den, had den Duits al onze worsten opgegeten”

Wat was vroeger beter? Welk advies moet de jeugd krijgen? En wat is het geheim om zo oud te worden? Wij vragen het elke week aan de oudste inwoner van een dorp of stad in Vlaanderen, in onze nieuwe reeks ‘De Oudste Belgen’. Françoise Brantegem ruilde vier jaar geleden haar huis in Hillegem voor een kamer in WZC Ter Leen. “Dertig jaar geleden overleed mijn man maar elk dag nog denk ik aan hem. Wij waren zo gelukkig samen", zegt ze.