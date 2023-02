Van een zaterdag vol Belgische muziek tot een expo rond verloren bezittingen uit concentratiekampgevangenen: onze tips voor dit weekend in de Denderstreek en Vlaamse Ardennen

Brakel Carnaval Brakel weert deelnemers uit stoet na wangedrag vorig jaar: “Volksfeest kan alleen als iedereen zich aan de afspraken houdt”

Carnavalisten die vorig jaar tijdens de carnavalsstoet of de voorafgaande reclamekaravaan de veiligheidsmaatregelen aan hun laars hebben gelapt, mogen niet deelnemen aan volgende editie. Dat heeft Carnaval Brakel in samenspraak met de veiligheidscel beslist. “Hun gedrag was onveilig en respectloos, en dus onaanvaardbaar. Die mensen willen wij in de stoet niet meer zien", zegt de organisator.

24 januari