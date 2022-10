Van de douche naar het podium, zingende broers blazen coaches The Voice omver: “Het leek wel of heel Vlaanderen onze optredens gezien had”

Geraardsbergen SOS Wilde Dieren zet deuren open voor publiek: “Heel wat gereali­seerd tijdens coronaperi­o­de”

Na twee jaar zonder opendeurdag is het opnieuw feest bij SOS Wilde Dieren in Geraardsbergen. Voor het eerst sinds de pandemie gaan de deuren weer wijd open voor het grote publiek. “In die periode hebben we heel wat nieuwe projecten gerealiseerd. Eén daarvan zijn de buitenvolières rond ons Wildlife Hospital", zegt Nancy Van Liefferinge trots.

23 september