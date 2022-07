Uitslaande brand in stationsomgeving door barbecue op dakterras

Vlaamse Ardennen/Denderstreek Van een beestige expo tot een ‘party voor Lara’: onze weekend­tips in de Vlaamse Ardennen en de Dender­streek

Geen zin om in het weekend van 16 en 17 juli binnen te blijven en heb je nog geen plannen? Wij helpen je graag verder met deze tips in de Vlaamse Ardennen en de Denderstreek. Van drankjes in de zomerbar, over genieten van een streepje muziek tot een duik in de natuur: het weekend biedt voor elk wat wils.

15 juli