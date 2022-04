U15 van KSV Geraardsbergen speelt kampioen.

Denderstreek/Vlaamse Ardennen Vijf weekend­tips voor Denderstreek/Vlaamse Ardennen: van expo over Ronde tot vroege paaseieren zoeken

De Ronde van Vlaanderen rijdt dit weekend door de streek, maar naast de talrijke feestzones langs het parcours vallen er nog heel wat andere activiteiten te beleven. Van theatermonologen in Geraardsbergen over amfibieën kijken in Herzele tot paaseieren zoeken in Maarkedal: er is voor ieder wat wils.

1 april