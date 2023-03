Twee verhuurbedrijven in feestmateriaal smelten samen tot ‘Event Meester’

Het betreft de firma Dream Projects Feestverhuur uit Geraardsbergen en Partysfeer uit Brakel. Zaakvoerder van Dream Projects, Manu De Backer, was al actief op zoek naar uitbreiding door de overname van sectorgenoot PR Rent uit Oosterzele. Ook Aäron Schoutteten kent de klappen van de zweep in de sector en was jarenlang het gezicht van Partysfeer verhuur. Door een intense samenwerking door de jaren heen tussen beide bedrijven groeide al snel het idee om beide activiteiten te laten samenvloeien. “Samen kunnen we meer klanten bedienen en een groter gebied bereiken”, zeggen zaakvoerders Manu en Aäron. “We zijn zowel actief voor particulieren en verenigingen als bedrijven en lokale besturen. We bieden een ruim verhuurgamma aan tenten, meubilair, inrichting en decoratie artikelen maar kunnen ook de volledige logistieke organisatie van elke feest of event voor onze rekening nemen.”