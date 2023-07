Twee rijbewijzen ingetrokken, 40 bestuurders geflitst en 5 pv’s voor gsm-gebruik

LEVENSVER­HAAL. Reuzendra­ger en organisa­tor van mattentaar­ten­worp Patrick (66) overleden na spierziek­te: “Tien jaar geleden droeg hij nog reus van 120 kilo”

Patrick Van Sinaey, alias ‘den Tricken’, is afgelopen zondag op 66-jarige leeftijd overleden. Hij was in Geraardsbergen gekend als reuzendrager bij de Reuzengilde Geraardsbergen en organiseerde als voorzitter van het feestcomité van Goeferdinge jarenlang de Gouden Mattentaartenworp. Op de dag van zijn overlijden reikte hij nog het juweel uit aan de winnares. Dit is het verhaal van een goedhartige levensgenieter, ook wel bekend als ‘chef catering', die te maken kreeg met een vreselijke ziekte.