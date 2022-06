Treinverkeer verstoord na aanrijding aan spooroverweg in Moenebroekstraat

Tweakers Bluetooth­spea­kers die het langer volhouden dan jezelf: drie modellen met een batterijd­uur tot 25 uur

De zomer lacht ons toe: van bruisende terrasjes tot bomvolle parken over sfeervolle campings. Het zijn ideale gelegenheden voor een fijn streepje muziek. Een bluetoothspeaker - mét lange batterijduur - is daarvoor het perfecte gadget. Hoe herken je de beste exemplaren? En welke speakers – per budgetcategorie eentje – verkiest expert Eric Van Ballegoie van technologiesite Tweakers?

10 juni