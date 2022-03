Treinverkeer rond Geraardsbergen verstoord en Gentsestraat volledig afgesloten door zinkgat

Geraardsbergen 't Zarlarhart­je organi­seert lezing van talenten­fluis­te­raar Luk Dewulf in De Gavers

Op uitnodiging van basisschool ‘t Zarlarhartje geeft talentenfluisteraar Luk Dewulf op dinsdag 26 april om 19 uur een lezing in De Doos in De Gavers in Onkerzele.

24 maart