Tractor vat vuur op akker

Brandweerpost Geraardsbergen werd vrijdagnamiddag opgeroepen voor een voertuigbrand in Ophasselt. Bij het aanrijden merkten de brandweermannen de zwarte rookpluim al van ver op. Bij het bewerken van een veld had een tractor vuur gevat. Die ging helemaal in de vlammen op. In de nacht van donderdag op vrijdag rukten de brandweermannen ook uit naar de Heuvelstraat in Moerbeke. “Daar ging een tuinhuis in de vlammen op. Onze manschappen slaagden erin om de woning te vrijwaren. Een kortsluiting was waarschijnlijk de oorzaak van de brand", laat burgemeester Guido De Padt weten.