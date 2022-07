Tractor met aanhangwagen gaat in vlammen op na vermoedelijke kortsluiting

Geraardsbergen Burgemees­ter roept bewoners op tot voorzich­tig­heid nu coronacij­fers opnieuw stijgen

Net als elders in Vlaanderen rukt ook in Geraardsbergen het coronavirus opnieuw op. De stad bevindt zich momenteel in code rood doordat het aantal besmette personen de laatste dagen sterk gestegen is. Volgens het stadsbestuur is paniek niet nodig, maar is voorzichtigheid wel aangewezen.

12 juli