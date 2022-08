Toer Lekker Oost-Vlaams: neem een kijkje achter de deuren of poorten van streek- en hoeveproducenten

De hoogmis van Lekker Oost-Vlaams is toe aan een nieuwe editie. Tijdens deze Toer Lekker Oost-Vlaams kan je maar liefst 34 streek- en hoeveproducenten bezoeken in Oost-Vlaanderen. Bier, wijn, kaas, chocolade, honing, ijsjes, hoeveproducten en veel meer. De deelnemende producenten houden gegidste rondleidingen in hun bedrijf of geven meer uitleg via infoborden. Je leert bij over het productieproces, de ambacht en geschiedenis van de streekproducten uit Oost-Vlaanderen. In onze regio kan je terecht in Hoeve ‘t Alkeveld in Velzeke, wijndomein Près de Gand in Borsbeke en wijndomein Wetterberghe in Ophasselt.