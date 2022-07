TERRASTIP. Toucan Bar: “In dit verborgen stukje groen achter het vroegere klooster is het zalig toeven”

Schendelbeke Zeventig hectare open ruimte dreigt te verdwijnen voor kazerne van de toekomst: "Vlaamse bouwshift geldt niet voor Defensie"

Met de plannen om een legerkazerne te bouwen in de Godsbergkouter in Schendelbeke lapt Defensie de Vlaamse bouwshift aan haar laars. “De bedoeling is om hiermee onnodig bijkomende open ruimte in te nemen, omdat deze open ruimte in het verstedelijkte Vlaanderen al sterk onder druk staat. Dit is net het tegenovergestelde wat met de huidige compromis op tafel ligt", maakt landbouwer Jonas Hanssens zich zorgen.

