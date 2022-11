Technische dienst plaatst 46 bladkorven in straten met bomen

In Geraardsbergen staan heel wat bomen langs de wegen. Waar die eigendom zijn van het lokaal bestuur werden bladkorven geplaatst. In die bladkorven mogen inwoners de afgevallen bladeren gooien van gemeentelijke bomen. Tuin- en snoeiafval of bladeren van bomen of struiken op privé-eigendom mogen niet in de bladkorf. Dit wordt beschouwd als sluikstort. De bladkorven blijven staan tot eind dit jaar. Hoewel het lokaal bestuur niet bevoegd is voor gewestwegen werden ook bladkorven geplaatst op de Guilleminlaan, de Oudenaardsestraat en de Aalstsesteenweg.