Tattooshop Cirussoart by Yellowrose opent de deuren in Lessensestraat

Zaterdag 28 januari is de grote opening van tattooshop Cirussoart by Yellowrose. Cirio Wassenhove - de vriend van bekende Vlaming Pommeline Tillière - opende eerder samen met mede-eigenaar Thomas Ruffai tattooshops in Aalst, Hasselt, Kortrijk en Antwerpen. Naast Pommeline worden vandaag nog een aantal bekende gasten verwacht in de Lessensestraat. “We runnen de tattooshop samen met Ines Verbelen, beter gekend als Yellowrosetattoos. Vandaar de naam Cirussoart by Yellowrose", zegt Cirio.