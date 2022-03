't Zarlarhartje viert vijftigste verjaardag van directeur Catharina

Geraardsbergen Opluchting bij nabestaan­den van gruwelmoor­den in café Het Vraagteken: broers Vlassen­broeck blijven in de cel

Opluchting bij de ouders en broer van de in 2003 vermoorde cafébaas Bryan Vanden Bremt uit Geraardsbergen, want één van de moordenaars kreeg woensdag het verdict te horen over zijn vraag tot voorwaardelijke invrijheidstelling. “Het is een volledige afwijzing geworden. Maar binnen zes maanden wordt het opnieuw nagelbijten, want dan is het de beurt aan de andere dader om opnieuw een aanvraag in te dienen", zegt broer Hans vanden Bremt (52).

16 februari