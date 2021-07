Supportersclub Bar Gidon loopt al vroeg vol met fans Remco Evenepoel

Galmaarden Meteo Tollembeek viert 10e verjaardag. In 2011 opgestart als een uit de hand gelopen hobby, nu volwaardig weerstati­on in het Pajotten­land

11 juli Het Weerstation van Galmaarden bestaat dit jaar 10 jaar, en dat moet gevierd worden. Toch volgens bezieler Luc Herremans (64), voor wie het in 2011 allemaal begon als een uit te hand gelopen hobby. Meteo Tollembeek is doorheen de jaren stevig gegroeid als weerstation en werd een vaste waarde in het Pajottenland. “Doorheen alle jaren hebben we al meer dan 6.000 personen mogen ontvangen”, vertelt Luc ons.