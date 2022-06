‘Succesrijke’ curator riskeert vijf jaar cel voor verduisteren van 5 miljoen euro: “Zogezegd onvindbare rekeninguittreksels zaten verstopt onder het reservewiel van zijn dure Bentley”

Geraardsbergen GO! Atheneum Geraards­ber­gen opent hyperuitda­gend elektrici­teits­lo­kaal

Elektriciteitsleerkrachten Frederik Bogaert en Niels Govaert kregen de eer om het nieuwe hyperuitdagend elektriciteitslokaal in GO! Atheneum Geraardsbergen te openen. “Toen de leerlingen eraan begonnen, was het lokaal nog een bouwwerf", zegt directeur Brecht Persoons.

17 juni