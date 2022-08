Subsidies voor Sint-Catharinacollege in Moerbeke

Ben Weyts investeert deze regeerperiode in totaal 3 miljard euro in scholenbouwprojecten. Dat is nog eens 500 miljoen euro méér dan in de vorige regeerperiode. Al deze financiële steun kunnen schoolbesturen goed gebruiken voor bouw- of verbouwingswerken. In Vrije Basisschool Sint- Catharinacollege in Moerbeke gaat het om het vervangen van buitenschrijnwerk, vernieuwen van dakbedekking en isoleren en het plaatsen van een nieuwe condensatie gasvloerketel. “De lokale N-VA is opgetogen met de subsidies die de school mag ontvangen. Investeren in kwaliteitsvol onderwijs in onze stad is de start van een goede toekomst voor onze schoolgaande jeugd”, reageert gemeenteraadslid Ilse Roggeman.