BuBao De Mozaïek gaat klas opstarten in Sint-Vincentius: “We staan voor grote uitdagin­gen”

BuBao De Mozaïek uit Geraardsbergen gaat volgend jaar een klas opstarten in Sint-Vincentius Viane, een centrum voor personen met een mentale handicap. “Door onderwijs in OZC Sint Vincentius in te richten, creëren we vanaf schooljaar 2024-2025 ook nieuwe capaciteit op onze site in de Boelarestraat", stelt directeur Maarten De Boe. Een babbel met de nieuwe directeur aan de vooravond het nieuwe schooljaar.