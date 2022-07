Start fietsweek in de kijker gezet met bebloemde tandemfiets

Denderstreek/Vlaamse Ardennen Van een zomerjaar­markt tot een wandeling langs kunstwer­ken: onze weekend­tips voor de Dender­streek en Vlaamse Ardennen

Nog geen plannen dit weekend en zin om daar verandering in te brengen? Dan helpt onze redactie je op weg met vijf leuke weekendtips in de Vlaamse Ardennen en Denderstreek tijdens het weekend van zaterdag 25 en zondag 26 juni. Van uit de bol gaan op de Adriaen Brouwer Bierfeesten in Oudenaarde tot snuisteren in antiek en brocante in Denderleeuw.

23 juni