Stadsdiensten gehackt, lokale politie blijft gevrijwaard

Vandaag werd Lokaal Bestuur Geraardsbergen getroffen door malware, een kwaadaardige vorm van software. Hierdoor komt onze gebruikelijke dienstverlening in het gedrang. Verschillende onderzoekteams onderzoeken de hacking en stellen alles in het werk om onze systemen zo snel mogelijk terug operationeel te krijgen. “Momenteel weten we al dat we geen dienstverlening kunnen bieden tot minstens maandagmiddag 26 september. Dit betekent onder andere dat de loketdiensten niet werken, dat e-mails met vertraging zullen worden beantwoord. Voor dringende zaken blijven we wel telefonisch bereikbaar. Ook het thuisloket blijft operationeel, dankzij de beveiligde aanmelding via eID en itsme", laat burgemeester Guido De Padt (Open Vld).