Stad krijgt subsidie voor project ‘Dienstverlening van de toekomst’

Met het subsidieprogramma ‘Gemeente zonder gemeentehuis’ wil de Vlaamse overheid gemeenten aanzetten om hun dienstverlening innovatief te vernieuwen en daarbij maximaal in te zetten op het digitale luik. Het doel is een efficiëntere en meer klantgerichte dienstverlening. In totaal werden 11 van de 28 projectvoorstellen goedgekeurd. Eén van de goedgekeurde projecten is ‘Dienstverlening van de toekomst: eenvoudig, efficiënt en transparant’. Lokaal Bestuur Geraardsbergen werkt voor dit project samen met negen andere lokale besturen: Aalst, Assenede, Buggenhout, Dendermonde, Kruisem, Maarkedal, Merelbeke, Wichelen en Zelzate. Geraardsbergen neemt de rol van projectleider (penhouder) op zich.

De bedoeling van het project is om de dienstverlengingsprocessen effectiever en efficiënter te maken met oog op meer klantvriendelijkheid en transparantie. Om dit te realiseren wil het lokaal bestuur en haar partners tien processen van dienstverlening grondig herdenken, zowel op vlak van frontoffice als backoffice. “Ons lokaal bestuur staat al ver in digitale dienstverlening via het thuisloket”, zegt schepen van digitale dienstverlening Veerle Mertens (CD&V). “Met dit project willen we het thuisloket verder uitbreiden en de digitale dienstverlening naar een hoger niveau tillen door samen te werken met andere lokale besturen. Dit project heeft potentieel om uit te groeien tot een ontwikkeling die voor heel wat steden en gemeenten nuttig en relevant kan zijn. Uiteraard zal het fysieke loket blijven bestaan zodat lokaal maatwerk steeds mogelijk blijft. We houden er immers rekening mee dat niet iedereen over digitale mogelijkheden beschikt.”