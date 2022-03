Speel-, leer- en ontdekparadijs voor de kleuters in GO! Centrum

Geraardsbergen Opnieuw meer coronabe­smet­tin­gen in Geraards­ber­gen

Het aantal coronabesmettingen in Geraardsbergen is sterk gestegen. “Dit komt enerzijds door de versoepelingen en anderzijds doordat verschillende grotere evenementen in onze stad de voorbije weken veel volk op de been brachten", zegt burgemeester Guido De Padt (Open Vld).

15 maart