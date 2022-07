Sociale huisvestingsmaatschappij Denderstreek rond woonproject met 43 nieuwbouwwoningen af

Geraardsbergen GO! Centrum neemt nieuwbouw in gebruik en kondigt directeurs­wis­sel aan

Basisschool GO! Centrum Geraardsbergen zit in het nieuw. Na jaren verbouwen kon het lint eindelijk doorgeknipt worden. Meteen werd ook een directeurswissel aangekondigd. “Ik kies op 1 september voor een nieuwe uitdaging in Zwalm. Jolien Verspeeten gaat vanaf dan GO! Centrum in goede banen leiden", zegt afscheidnemend directeur Stijn Haegeman.

28 juni