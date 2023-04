Schilderijenkabinet opent de deuren op Erfgoeddag

EXCLUSIEF. Wie is David Larmuseau? Schepen bevoegd voor rusthuizen maar zelf bezieler van klein imperium aan… rusthuizen

De CD&V-schepen van Welzijn in Geraardsbergen die bevoegd is voor rusthuizen heeft zélf een eigen zorgimperium opgebouwd — van serviceflats tot thuisverpleging, en tot een tv-zender voor 55-plussers toe. Is David Larmuseau een geniale weldoener of een gehaaide ondernemer? “Het is toch opmerkelijk dat hij zulke winsten boekt nu de marges in de sector flinterdun zijn?”