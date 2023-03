Samenwerking tussen politie en sociale huisvestingsmaatschappijen moet domiciliefraude terugdringen

Het fenomeen domiciliefraude en meer bepaald de aanpak ervan, is één van de prioriteiten in het Zonaal Veiligheidsplan van de politie Geraardsbergen/Lierde. Domiciliefraude is een ernstig probleem dat zich voordoet wanneer personen op een adres staan ingeschreven, terwijl zij daar in werkelijkheid niet wonen. “Men pleegt dus fraude door bewust een verkeerd of vals adres op te geven als wettelijk adres. Wie een wettelijk adres heeft, krijgt immers toegang tot verschillende rechten, zoals het ontvangen van uitkeringen of het verkrijgen van een sociale woning. Andere redenen om zich opzettelijk op een foutief adres in te schrijven zijn het ontwijken van belastingen en deurwaarders of het vermijden van strafrechtelijke vervolging", legt commissaris Jan Lauwaet uit.

Misbruik van sociale woningen

Om domiciliefraude effectiever aan te pakken slaat de politie de handen in elkaar met de sociale huisvestingsmaatschappijen in de regio, met het Arbeidsauditoraat en het Parket van Oost-Vlaanderen. Samen ondertekenden ze een samenwerkingsprotocol, waardoor informatie kan worden gedeeld en frauduleuze praktijken sneller kunnen opgespoord én aangepakt worden. “De impact van domiciliefraude op onze maatschappij is groot. Misbruik van sociale woningen en uitkeringen zorgt ervoor dat er minder beschikbare middelen zijn voor degenen die ze écht nodig hebben. De regels voor sociale huisvesting zijn er om de meest kwetsbaren in onze samenleving te ondersteunen, niet om er misbruik van te maken. Daarom is het uitermate belangrijk om fraude te voorkomen en op te sporen. Enkel zo kan de sociale huisvesting eerlijk verlopen en blijft deze toegankelijk voor personen en families die het echt nodig hebben”, zegt Jeanique Van Den Heede van woonmaatschappij Vlaamse Ardennen.

Volledig scherm Samenwerkingsprotocol tussen politie Geraardsbergen/Lierde en sociale huisvestingsmaatschappijen moet domiciliefraude terugdringen. © Frank Eeckhout

Eén van de pijnpunten in de strijd tegen domiciliefraude is de beperkte informatiedoorstroming tussen de verschillende instanties en diensten. In de meeste gevallen hebben deze instanties beperkte toegang tot elkaars informatie en zijn ze niet altijd gemachtigd om informatie uit te wisselen. Dit maakt het moeilijk om fraudeurs te identificeren en op te sporen, waardoor de fraude vaak onopgemerkt blijft. Met de ondertekening van het samenwerkingsprotocol worden deze problemen nu aangepakt.

Fraudeurs dagvaarden

Als iemand in België betrapt wordt op domiciliefraude, kunnen de financiële gevolgen groot zijn. Afhankelijk van de situatie kan men een zware boete krijgen, maar daarbovenop dient men ook de ten onrechte ontvangen voordelen, zoals belastingvoordelen of sociale uitkeringen, terug te betalen. “Als het arbeidsauditoriaat van mening is dat er voldoende bewijs is om een zaak van domiciliefraude te vervolgen, zal het niet twijfelen om de fraudeur(s) te dagvaarden en de zaak voor de rechter te brengen. Mede dankzij deze onderlinge samenwerking zullen we nog meer bewijzen kunnen aanvoeren om de fraude aan te tonen en de ernst van de feiten te onderstrepen”, vult arbeidsauditeur Filiep De Ketelaere nog aan.

