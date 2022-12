Ruim anderhalf miljoen euro voor nieuwe fietspaden via Plan Kopenhagen

De komende jaren wordt er in Geraardsbergen bijkomend 2.284.164,03 euro geïnvesteerd in fietspaden. Het stadsbestuur tekende in op het Plan Kopenhagen van de Vlaamse regering dat voorziet in een cofinanciering van meer dan 155 miljoen voor lokale investeringen in fietspaden. Geraardsbergen kan daarvoor rekenen op 761.388,01 euro Vlaamse steun. Tellen we daar de eigen middelen bij op, komt het neer op een investering van 2.284.164,03 euro of 67,88 euro per inwoner. “Steeds meer Geraardsbergenaren kiezen vaker voor de fiets in plaats van de auto. Een goede zaak voor de gezondheid en het klimaat. Door te investeren in Geraardsbergen als fietsstad zorgen we ervoor dat zij dit op een veilige en comfortabele manier kunnen doen", zegt Siegerd Gilquin.