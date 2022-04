Roots & Roses festival uitzonderlijk gespreid over twee dagen

Op 30 april en 1 mei vieren we de aftrap van het festivalseizoen met de terugkeer van het Roots & Roses festival. “Deze editie staat na twee jaar afwezigheid meer dan ooit in het teken van het weerzien van vrienden, de terugkeer naar de fun en het feestgevoel van een echt openluchtfestival, kortom, het echte leven. De sfeer en de kwaliteit van het onthaal die Roots & Roses beroemd hebben gemaakt, zal niet ontbreken", belooft Filip Groote. Roots & Roses is een cult-evenement op de taalgrens net voorbij Geraardsbergen. “Cult, want we zijn het grootste muziekfestival dat varieert van moderne blues tot garage, surf, americana en rockabilly, het belangrijkste festival in dit genre in quasi heel Belgie en Noord-Frankrijk. Maar het is ook en vooral cult dankzij zij de filosofie en het onthaal van het publiek.”