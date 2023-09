Rooske (73) kwam om door ontbering: raadkamer houdt ook vriend van dochter in de cel voor moord

In het onderzoek naar het overlijden van de 73-jarige Rooske in Geraardsbergen blijft ook G.W. (54), de vriend van de eerder al aangehouden dochter K.D.C. (43) van het slachtoffer in de cel. Dat heeft de raadkamer in Oudenaarde beslist. Het parket beschuldigt beiden van moord. “Een schrijnende zaak waarin je ook vragen kunt stellen bij het uitblijven van sociale hulpverlening,” zegt de advocaat van G.W. Wat heeft zich achter de muren van het rijhuis in hartje Geraardsbergen afgespeeld?