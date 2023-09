Rooske (73) kwam om door ontbering, ook vriend van dochter in de cel voor moord: “Waarom bleef alle hulp uit?”

Buren hoorden laatste lijdensweg van Rooseke (73): “Toen haar dochter plots kwam inwonen, is alles veranderd”

De dochter van de 73-jarige Marie-Roos – die begin deze week overleed in haar woning in Geraardsbergen – is verhoord, maar het is voorlopig onduidelijk of de vrouw ook is aangehouden. Toen de buren van ‘Rooseke’ voor de zoveelste keer geroep en getier in de woning hoorden, belden ze de politie. Maar voor de vrouw, die in schrijnende omstandigheden stierf, kwam alle hulp te laat. “Eén keer liet ze weten dat ze honger had. We hebben haar toen wat eten toegestoken.”