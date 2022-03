Rockband A Dolphin brengt nieuw album uit: "Met Desire zetten we ook Geraardsbergen in de kijker"

A Dolphin staat bekend voor hun stevig rock repertoire en wervelende shows. De rockgroep zag het licht in 2008 als powertrio. Het motto was eigen songs brengen in het rockgenre. “Na verschillende rockwedstrijden en optredens in België en Nederland kwam de vraag voor een optreden in New York. Uiteindelijk kwam er een NY Tour 2009 met 10 optredens in evenveel dagen. De kers op de taart was een legendarisch optreden op Times Square, wat tot nu toe nog geen enkele andere Belgische band voor elkaar heeft gekregen", vertelt Kenneth Vermoote.

Amerika en Azië

Na een lange winterslaap ontwaakt A Dolphin met een een nieuw album. “We vinden het ook belangrijk om in onze streek te kunnen optreden. Op onze videoclip Desire kan je ook de Geraardsbergse showvereniging V!BE aan het werk zien. Zij zorgen voor een wervelende show. Die clip is te bekijken op YouTube onder A Dolphin ‘Desire’ en heeft in één maand al bijna 20.000 views. Vooral uit Amerika en Azië is er interesse in onze muziek. . Daar zijn we geregeld te vinden in de best off playlist tussen heel wat grote namen uit de muziekwereld. De kritieken in heel wat reviews zijn er ook lovend", gaat de gitarist verder.

Billy Steinberg

De nieuwe CD telt 12 nummers die het resultaat zijn van twee jaar intensieve arbeid. “Als bonus gaf Billy Steinberg, de componist en auteur van de klassieker Drove all Night, zijn goedkeuring om een eigen A Dolphin versie te maken en uit te brengen. Met ons nieuwe album zijn we klaar om in 2022 met een setlist van anderhalf uur de podia te bestormen in binnen- en buitenland", vult zanger Aldo Vanderr aan. Voor vrijblijvende prijsaanvragen, beschikbaarheid of andere vragen kan je terecht via mail naar management@adolphin.be.