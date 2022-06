Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen trapt feestjaar af in De Helix

Al 30 jaar lang zet RLVA zich in voor natuur en landschap in de Vlaamse Ardennen. Gedurende die 30 jaar heeft RLVA gezorgd voor het aanplanten van vele honderden hoogstam fruitbomen, vele kilometers hagen en heggen, tientallen poelen en andere natuurelementen. Ondertussen maken 18 steden en gemeenten deel uit van deze vzw en is het werkingsgebied gegroeid tot 695 km². Om het dertigjarig bestaan te vieren organiseert RLVA het komende jaar 30 natuurbelevingsactiviteiten, overal in de Vlaamse Ardennen. Van wandelen tot kajakken, van snoeidemo’s tot bosbaden, van een workshop gin maken met Vlaamse Ardennenkruiden tot een boottocht, je kan het allemaal meemaken. Neem je aan drie (of meer) activiteiten deel? Dan maak je kans op 1 van de 30 mooie prijzen, met als hoofdprijs een weekendje weg in een prachtige B&B in de Vlaamse Ardennen. Ook de tweede en derde prijs laten jou en je partner genieten van een nachtje in een schitterende B&B.