LEVENSVER­HAAL. Marc Temmerman (66) van groente- en fruitwin­kel ‘bij Pijpken’ overleden: “Stielman in zijn vak en crème van een man”

Marc Temmerman, de vroegere uitbater van de bekende groenten- en fruitwinkel in de Weverijstraat in Geraardsbergen, is op 66-jarige leeftijd overleden. Hij baatte de winkel sinds 1978 uit samen met zijn echtgenote. In 2021 sloten ze hun zaak en trokken ze naar de kust om te genieten van hun pensioen.