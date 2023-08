Amper 18, maar Nolan fietst op zijn eentje van Geraards­ber­gen naar Thessaloni­ki: “Nog geen idee waar ik onderweg ga slapen”

Zondag 23 juli om 20 uur staan maar liefst 339 wielergekke ultraracers klaar op de Markt in Geraardsbergen, gepakt en gezakt voor de fietsrace van hun leven. De jongste van de bende is de 18-jarige Nolan Decreton uit Geraardsbergen. “Alleen op weg, zelf de weg uitstippelen, zonder hulp of ondersteuning de Alpen over: best wel spannend", blikt de balletdanser vooruit. Maar hoe bereidt Nolan zich voor op de tocht?