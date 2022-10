Rederijkerskamer Geraardsbergen brengt klassieker Een Vlo In Het Oor

Goeferdinge Kinderen en jongeren Overpoort­wijk zijn het beu om steeds weggejaagd te worden: "Wij willen ons hier amuseren en spelen“

‘Wij willen spelen!’ Duidelijker kan de noodkreet van de kinderen en jongeren uit de Overpoortwijk in Goeferdinge niet klinken. “De wijk wordt vol gebouwd, maar nergens zijn er speeltuigen of pleintjes waar wij ons kunnen amuseren. Overal waar we spelen worden we weggejaagd", zeggen de kinderen.

20 oktober