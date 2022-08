Processie van Plaisance, reuzen en Mannekens-Pis trekken zondag door centrum

Geraardsbergen Stukje geschiede­nis verdwijnt. 104de Stadsprijs wordt laatste als kermis­koers: “Werken wel aan nieuw wielerpro­ject"

Eind augustus is het naar aloude traditie kermis in Geraardsbergen. En al even traditioneel wordt op kermiswoensdag de Stadsprijs voor Elite gereden. “Dit jaar is dat al voor de 104de keer, wat de koers van Geraardsbergen het predicaat van oudste kermiskoers van het land oplevert", zegt koersdirecteur Geert Pieraert. Die 104de editie wordt evenwel de laatste editie in zijn huidige vorm.

23 augustus