Pop-up vs. leegstaand pand: drie eerste matches gevormd

GeraardsbergenIn de strijd tegen leegstand heeft de dienst lokale economie van de stad Geraardsbergen de eerste drie matches gevonden om een pop-up winkel te openen. Eén van de winkels opende vrijdag de deuren, de tweede winkel doet dat zaterdag en de derde volgt later deze maand. “Een pop-upconcept als tweede zaak is ideaal. We kunnen ons nu richten op klanten uit het centrum van Geraardsbergen", zeggen Nikita en Yilmaz van schoonheidszaak Beautiqa.

Op vrijdag 1 april opende pop-up Beautiqa de deuren in Geraardsbergen, zaterdag volgt Appelblauw-Zeegroen. Beide zaken zijn de eerste succesvolle matches van het lokaal bestuur van Geraardsbergen tussen ondernemers en eigenaars van leegstaande handelspanden. Ze vormen een mooie aanvulling op het huidige handelsaanbod in Geraardsbergen. Later deze maand komt er ook nog een low budget market in de vroegere Wibra.

Kleine zelfstandige

Geraardsbergenaars kennen schoonheidszaak Beautiqa vandaag al vanop de Guilleminlaan. “Mensen kunnen bij ons terecht voor schoonheidsbehandelingen van kop tot teen, opleidingen en schoonheidsproducten. Elk van onze werknemers is gespecialiseerd in een bepaalde behandeling. Door ons voortdurend bij te scholen onderscheiden we ons. We willen dan ook enkel het beste voor onze klanten. We waren al langer op zoek naar een pand. Onze huidige locatie is te klein geworden voor onze bloeiende zaak. Een pop-upconcept als tweede zaak is ideaal. We kunnen ons nu richten op klanten uit het centrum van Geraardsbergen. Zo’n pop-up is trouwens de perfecte oplossing om in coronatijden te kunnen starten als kleine zelfstandige", vertellen Nikita en Yilmaz.

Zinvolle invulling

Eigenaars Bettina en Pascal ontvangen Beautiqa maar al te graag in hun pand. Hoewel het initieel te koop stond gingen ze na een gesprek met Nikita en Yilmaz en de nodige evaluatie overstag om te verhuren. “We zien het als een eerste stap naar verkoop. De huurder kan het pand inrichten en er zich thuis voelen. We willen starters of ondernemers die zich hervestigen om een ander publiek te kunnen aanspreken ook graag een kans geven. We werden goed begeleid door onze makelaar en de stad. Nadat we zicht kregen op de invulling van ons pand zijn we online samengekomen met de huurders. Het stadsbestuur heeft de contracten mee voorbereid en stond altijd klaar met uitleg. Het is een aanrader om op die manier een zinvolle invulling te geven aan leegstaande panden", zeggen de eigenaars.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Geraardsbergen: De winkel van Stéphanie en Nele opent vandaag de deuren. © Frank Eeckhout

Bakstenen winkel

Stéphanie en Nele hebben met Appelblauw-Zeegroen een succesvolle webshop in tweedehands kinder- en zwangerschapskledij. Vanaf 2 april vind je hen ak zeker tot juni in een fysieke pop-up in de Lessensestraat. “We verkopen leuke en kleurrijke kledij ongeacht het merk, en dit zowel voor jongens, meisjes als toekomstige mama’s. We willen competitief zijn door de kleine prijzen die we hanteren. Leuke, comfortabele kleren waar je je goed in voelt hoeven niet duur te zijn. In de nabije toekomst willen we graag een bakstenen winkel. Een pop-up is dan ook ideaal om ons concept uit te testen. De mensen krijgen de kans om ons, onze kwaliteitslabels en onze leuke stuks in levende lijve te leren kennen. Wie in het echt de kwaliteit van onze kledij kan ervaren zal nadien makkelijker ook iets online kopen. Wij maken alleszins een paar maanden lang onze droom waar", zeggen Stéphanie en Nele enthousiast.

Experimenteren

Het is Serge Van Der Poorten, de uitbater van Jippy’s die zijn pand aan Stéphanie en Nele verhuurt. Lang moest hij niet twijfelen toen hij over het project hoorde. “Het is heel fijn dat nieuwe ondernemers met een origineel idee kunnen proeven van het ondernemerschap en experimenteren met hun concept. Ze leren de positieve kanten en aantrekkelijkheid van ons winkelcentrum zien. Want ja, ook voor een webshophandelaar is en blijft een fysiek aanbod belangrijk. Deze nieuwe ondernemers trekken op hun beurt nieuwe centrumbezoekers aan en houden ons centrum trendy en aantrekkelijk", aldus Serge.

Wie zelf zijn/haar winkelconcept wil uitproberen via een pop-up of als eigenaar van een handelspand in Geraardsbergen zijn/haar pand ter beschikking wil stellen, kan de dienst Economische zaken contacteren via economische.zaken@geraardsbergen.be of 054/43.45.05.