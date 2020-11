Politie patrouilleert ook aan werk van man die hondje Dribbel doodde

Geraardsbergen Fietsersbe­we­ging ziet gecontes­teer­de fietssug­ges­tie­stro­ken als stap in de goede richting

15 november Een stap in de goede richting. Zo noemt Fietscampagne vzw de fietssuggestiestroken in de Gaffelstraat in het stadscentrum, de Watermolenstraat en de Pastorijstraat in Zarlardinge. “Met de fietssuggestiestroken is er nu tenminste al een aanduiding dat er ook fietsers in de straten zijn", zegt Wim Schrever.