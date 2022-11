Politie Geraardsbergen/Lierde leert vijfdeklassers dat ze mogen ‘gezien’ worden

Zichtbaarheid en veilig verkeer gaan hand in hand! Lokale Politie Geraardsbergen/Lierde zet in de maand november resoluut in op ‘zien en gezien worden in het verkeer’. Een project dat wordt aangeboden aan alle vijfdeklassers van de scholen op het grondgebied van de politiezone. Het project omvat een theoretisch gedeelte en een fietscontrole en wordt gegeven door een inspecteur van de dienst Verkeer. In de maand oktober werden alle lagere scholen aangeschreven door de politie met de vraag of ze wensten deel te nemen aan het project. De interesse was groot: maar liefst 8 verschillende scholen uit Geraardsbergen en Lierde tekenden in. Goed voor 11 klassen en 230 leerlingen uit het vijfde leerjaar.