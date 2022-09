Politie controleert op overlast en drugs in de stationsomgeving: twee dealers opgepakt

Geraardsbergen/Londerzeel 26 uur onderweg om Remco Evenepoel te zien op WK: "Ik verwacht vuurwerk van hem, zeker in de tijdrit"

Van echte fans gesproken! De 41-jarige Tom De Bondt uit Londerzeel vertrekt vrijdag naar het WK wielrennen in Wollongong in Australië. “Ik maak de trip samen met mijn vader Danny en nonkel Frans. Als hevige fans van Remco hopen we natuurlijk dat hij een regenboogtrui mee naar huis brengt", zegt Tom.

14 september